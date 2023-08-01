В России за сутки пытались поджечь 9 военкоматов: в сети рассказали об 'особых' звонках 'диверсантам'

За последние сутки в России попытались поджечь девять военкоматов. Инциденты произошли в Россоши, Можайске, Казани, Омске, Санкт-Петербурге, Подольске, Калуге, Верхнеуральске и Копейске. Почти все поджигатели рассказали, что им звонили "мошенники".

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Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza. По его данным, в Россоши Воронежской области РФ за попытку поджога задержали 24-летнюю учительницу истории.

Вечером 31 июля Ольга приехала к зданию военкомата, бросила в него коктейль Молотова и была задержана на месте полицией. Она рассказала силовикам, что 26 июля ей якобы позвонил неизвестный и представился сотрудником центробанка.

Мужчина сказал, что ее счета попали в руки мошенников. Позже ей позвонили из "правоохранительных органов" и сообщили, что мошенник якобы сидит в военкомате и для его задержания в здание нужно кинуть зажигательную смесь. Ольга решила помочь полицейским и отправилась на дело.

В итоге она сама была задержана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

А в Копейске Челябинской области РФ в ночь на 1 августа была задержана 54-летняя сотрудница завода металлоконструкций Ирина, которая бросила коктейль Молотова в медкабинет здания военкомата.

В Верхнеуральске той же Челябинской области за попытку поджога военкомата была задержана 34-летняя местная жительница Дарья. В Калуге – 78-летняя пенсионерка.

В Можайске Московской области 45-летней женщине позвонили неизвестные и убедили поджечь местный военкомат, поскольку там якобы прячутся преступники. Ей сказали, что мошенники планируют оформить на нее кредит.

В здании загорелась только оконная рама, огонь потушили, поджигательницу задержали на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Предыдущей ночью в российском Санкт-Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его. Инцидент произошел на улице Чайковского.

– В оккупированной Феодосии задержали 51-летнюю учительницу, подозреваемую в попытке поджога военкомата. В ее телефоне нашли переписку с куратором, к которому она, якобы, обращалась за помощью.

– В британской разведке отметили, что население РФ все больше испытывает на себе влияние войны с Украиной. Переломным моментом стали атаки беспилотников на Москву и ускорение мобилизации.

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