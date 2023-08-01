В Петербурге мужчина протаранил ворота военкомата и поджег его. Видео

В стране-агрессоре России еще один человек открыто выступил против мобилизации для отправки оккупантов на войну в Украину. В российском Санкт-Петербурге мужчина протаранил ворота во двор военкомата машиной и пытался сжечь его.

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Инцидент произошел в понедельник, 31 июля, на улице Чайковского. Об этом сообщили российские пропагандистские издания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных в сети кадрах видно, что мужчина бросил два коктейля Молотова ко входу в военкомат, а потом протаранил ворота во двор на машине "ВАЗ".

Россиянина задержали силовики. Им оказался 53-летний местный житель Александр. Он живет с матерью в 10 км от этого военкомата.

Российские СМИ утверждают, что сам Александр якобы заявил, что две недели назад с ним в WhatsApp связался неизвестный, который представился сотрудником ФСБ. Ему предложили "провести акцию", чтобы получить доступ к документам, которые якобы, по его словам, отправляются в Украину из военкомата.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму задержали учительницу русского языка по подозрению в попытке поджога военкомата. В результате обыска ее телефона была обнаружена переписка с неизвестным куратором, к которому она, якобы, обращалась за помощью при планировании происшествия.

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