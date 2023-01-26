Путинский пропагандист Прилепин заключил контракт с Росгвардией и отправился воевать в Украину

Российский автор некогда популярных романов "Санькя", "Обитель", "Черная обезьяна" Захар Прилепин подписал контракт с силовым ведомством Росгвардия. Теперь он отправился в Украину с оружием, чтобы принять непосредственное участие в полномасштабной войне.

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Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на пресс-службу Прилепина. Условия, по которым одиозный пропагандист кремлевских нарративов будет принимать участие в боях, не разглашаются.

"Захар подписал контракт и отправился в зону спецоперации, но подробности контракта мы, к сожалению, разглашать не можем. Известно только одно, там он будет находиться в качестве военного", – указано в сообщении.

Напомним, что известный российский поэт и литературный критик Дмитрий Быков причислил Прилепина к мертвецам, которые "по сути мертвы, но физически продолжают существовать". Такое безапелляционное тавро писатель поставил коллеге по цеху после того, как Прилепин в 2014 году променял талант на пропаганду, разжигающую ненависть и кровопролитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Прилепин цинично выступил в эфире одного из ток-шоу на федеральном канале. Он четко и ясно указал, что Москве нужны переговоры с Киевом, чтобы выиграть время и укрепить свои позиция для очередной, более мощной атаки.