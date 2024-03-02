В России взорвалась электроподстанция, обеспечивающая сразу три военных завода

Вечером 1 марта в российском Екатеринбурге прогремел взрыв на электроподстанции "Калининская". По предварительным данным, этот объект обеспечивает электропитанием сразу три военных завода.

Пропагандисты уже придумали легенду, что на месте происшествия якобы обнаружили следы взрывчатки. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

По данным экстренных служб, взрыв прогремел около 23:00 по местному времени. Также представители профильных ведомств выдали, что на электроподстанции "произошла неисправность электрооборудования, сопровождавшаяся хлопком и яркой вспышкой".

Местные власти утверждают, что инцидент не привел к нарушению энергоснабжения, а электрооборудование подстанции "Калининская" якобы работает в штатном режиме.

Примечательно, что одно пропагандистское издание выдало, что причиной взрыва якобы стало короткое замыкание. Однако другие пропагандисты со ссылкой на источники в силовых структурах утверждают, что на месте происшествия обнаружили следы взрывчатки.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге расположено целый ряд предприятий оборонно-промышленного комплекса. Среди них "ОКБ "Новатор", 144-й бронетанковый ремонтный завод, уральское производственное предприятие "Вектор", научно-производственное объединение "НПО автоматики". При этом в прошлом году россияне жаловались, что в оборонной промышленности усилился кадровый голод, поэтому заводам Екатеринбурга требуется уже более 2 тысяч работников.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге утром 2 марта прозвучал взрыв. Россияне заявили о падении БпЛА. Впоследствии в сети появились кадры, зафиксировавшие первые мгновения после взрыва.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ пожаловались на очередную атаку дронов. В Грайворонском районе 29 февраля взорвались сразу несколько БпЛА. Поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", есть раненые среди российских военнослужащих.