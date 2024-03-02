'Здесь пол дома разнесло, пацаны!' В Петербурге показали последствия якобы прилета БПЛА по жилому дому. Видео

В российском Санкт-Петербурге утром 2 марта прозвучал взрыв. Россияне заявили о падении БпЛА.

Впоследствии в сети появились кадры, зафиксировавшие первые мгновения после взрыва. На них видны выбитые окна во многоэтажке, а также несколько очагов возгорания.

Автор короткого видео, зафиксировавший последствия взрыва, не скрывает своего "восторга" разрушительносью взрыва и его последствиями.

"Тут пол дома разнесло, пацаны!.. БпЛА упал, беспилотник... Ох*еть", – сообщает невидимым собеседникам автор ролика.

Тем временем на появившемся в сети фото, сделанном уже при дневном освещении, видно, что с оценкой про "пол дома" россиянин несколько преувеличил, но жители этой пятиэтажки явно ощутили, что бывает, когда развязанная против другой страны война понемногу возвращается домой, к своим "творцам".

Напомним, ранним утром 2 марта в Санкт-Петербурге прозвучал мощный взрыв. По данным российских пабликов, его спровоцировало падение дрона: очевидцы рассказывали о "звуке мотора" в небе, после которого последовали яркая вспышка и грохот.

Пропагандисты заявили, что повреждения якобы получили две многоэтажки. Эвакуированы около сотни жильцов. О пострадавших не сообщается.

Также в росСМИ предположили, что целью для неизвестного беспилотника могла быть определена нефтебаза "Ручьи", расположенная менее чем в километре от места взрыва.