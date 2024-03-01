Поврежден 'Панцирь С-1', в рядах войск Путина есть раненые: в Белгородской области пожаловались на 'бавовну'

В российской Белгородской области пожаловались на очередную атаку дронов. В Грайворонском районе 29 февраля взорвались сразу несколько БпЛА.

Поврежден российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", есть раненые среди российских военнослужащих. Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Со ссылкой на собственные источники журналисты сообщили, что около полудня накануне 4 БпЛА атаковали территорию вблизи села Головчино в Грайворонском районе.

"Беспилотники взорвались, в результате чего повреждения получил российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ранения получили двое военнослужащих МО РФ. Мирные жители не пострадали", – отмечено в сообщении.

Примечательно, что об атаке 29 февраля сообщали и в российском минобороны. В ведомстве традиционно заявили, что "атака была пресечена". Правда, по версии МО РФ, беспилотник якобы был всего один.

"Около 12.50 мск (11:50 по киевскому времени. – Ред.) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – выдали в ведомстве.

Еще один "украинский беспилотный летательный аппарат", по версии в МО РФ, якобы был уничтожен около 17:46 по московскому времени (16:46 по Киеву).

А третий за день дрон над Белгородской областью "уничтожили" ночью. Также якобы были "подавлены" несколько БпЛА над Нижегородской областью: судя по сообщениям в российских пабликах, "подавили" их заводом, на котором производят взрывчатку.

На атаки "неизвестных дронов" в РФ жалуются регулярно. Так, к примеру, 27 февраля звуки взрыва слышали в российском Курске, что вызвало панику среди россиян.

В этот же день на атаку дронов пожаловались в Брянской области РФ.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине разработали многоразовый дрон-бомбер. И он уже показал результаты применения на фронте.