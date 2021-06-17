В России выпал град размером с куриное яйцо, повреждены здания. Фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Новости России
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Погода Кубань

В Краснодарском крае России 16 июня прошел грозовой фронт, в результате которого улицы засыпало градом размером с куриное яйцо. Он побил дома, автомобили, урожай.

Из-за стихии некоторые люди оказались без кровли над головой, для них спасатели развернули пункт временного размещения. В сети появилось кадры ливня с ледяными шарами на Кубани (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в станице Новопластуновской Павловского района крупным градом побило стекла и крыши частных домов, а также школ и детских садов.

В России выпал град размером с куриное яйцо
Видео дня

В управлении МЧС по Краснодарскому краю подсчитали, что всего за полчаса там выпало примерно 50 миллиметров осадков, передает пропагандистское издание РИА Новости.

Град, выпавший на Кубани

Издание отмечает, что стихия также ударила по Краснодару, Анапе и Темрюке, где ливень подтопил десятки улиц.

Стихия повредила дома

Непогода повредила шиферные крыши старых домов на Кубани, автомобили местных жителей, урожай на огородах и в садах, а также объекты социальной инфраструктуры.

Град уничтожил урожай черешни

Специалисты не смогли сразу оценить весь ущерб, нанесенный погодной стихией в Краснодарском крае РФ.

Последствия непогоды

Добавим: в Керчи временно оккупированного РФ Крыма в ночь на 17 июня прошел сильный ливень, затопив улицы и "похоронив" под водой десятки автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая российский город Астрахань накрыли пыльная буря и ураган 15-20 м/с. Ветер повалил деревья, электролинии, металлические конструкции, а также балкон дома – его обломки упали на мужчину.

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