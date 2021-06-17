В России выпал град размером с куриное яйцо, повреждены здания. Фото и видео

В Краснодарском крае России 16 июня прошел грозовой фронт, в результате которого улицы засыпало градом размером с куриное яйцо. Он побил дома, автомобили, урожай.

Из-за стихии некоторые люди оказались без кровли над головой, для них спасатели развернули пункт временного размещения. В сети появилось кадры ливня с ледяными шарами на Кубани (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в станице Новопластуновской Павловского района крупным градом побило стекла и крыши частных домов, а также школ и детских садов.

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В управлении МЧС по Краснодарскому краю подсчитали, что всего за полчаса там выпало примерно 50 миллиметров осадков, передает пропагандистское издание РИА Новости.

Издание отмечает, что стихия также ударила по Краснодару, Анапе и Темрюке, где ливень подтопил десятки улиц.

Непогода повредила шиферные крыши старых домов на Кубани, автомобили местных жителей, урожай на огородах и в садах, а также объекты социальной инфраструктуры.

Специалисты не смогли сразу оценить весь ущерб, нанесенный погодной стихией в Краснодарском крае РФ.

Добавим: в Керчи временно оккупированного РФ Крыма в ночь на 17 июня прошел сильный ливень, затопив улицы и "похоронив" под водой десятки автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 мая российский город Астрахань накрыли пыльная буря и ураган 15-20 м/с. Ветер повалил деревья, электролинии, металлические конструкции, а также балкон дома – его обломки упали на мужчину.