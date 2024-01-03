Путин заявил, что Россия воюет против Украины, чтобы победить Запад: в ISW объяснили, на что сделал ставку Кремль

Президент России Владимир Путин в очередной раз заявил, что РФ в Украине якобы воюет с Западом, который "стремится уничтожить российскую государственность". Выдает российский диктатор развязанную им полномасштабную войну против соседнего государства как экзистенциальную не просто так: таким образом он создает обоснования для наращивания российской армии и пытается оправдать значительные потери в живой силе.

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Кроме того, подобные заявления свидетельствуют о категоричной неготовности Путина к переговорам с Украиной. Свой анализ заявлений российского диктатора и того, что стоит за ними на самом деле, сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

1 января российский президент в сопровождении телекамер посетил военный госпиталь в Московской области. Там он пообщался с ранеными оккупантами и в разговоре с одним из них назвал настоящим "врагом" России не Украину, а Запад. Западные страны якобы стремятся "уничтожить российскую государственность" и нанести "стратегическое поражение России на поле боя".

Он в очередной раз повторил, что западные элиты якобы пытаются раздробить РФ на пять частей и сейчас делают это с помощью Украины. Но, добавил диктатор, ситуация на передовой якобы меняется и РФ "справится с [Западом] быстрее", чем Запад победит Россию на полях сражений в Украине.

Поэтому, по версии Путина, проблема якобы заключается не в снабжении Западом оружия Украине, потому что само украинское государство уже "полностью уничтожено", от страны "ничего не осталось", и она "существует только на подачках".

"Путин намекнул, что Россия ведет экзистенциальную войну против Запада в Украине, и отметил, что в последнее время западная риторика переориентировалась на то, как "скоро прекратить конфликт". Эта фраза означает, что Путин видит конфликт и потенциальные переговоры между Россией и Западом, а не конфликт и потенциальные переговоры между Россией и Украиной. Путин добавил, что Россия также хочет прекратить конфликт между Россией и Западом, но только на условиях Кремля, и подчеркнул, что Россия не сдаст свои позиции", – отметили в ISW.

Подобная риторика, считают аналитики, свидетельствует о категорическом неприятии Украины как субъекта. Именно поэтому Путин намеренно искажает реальность, выдавая вторжение России с целью уничтожить суверенитет и территориальную целостность Украины за противостояние РФ и Запада.

"Акцент Путина на изменении нарративов на Западе может указывать на то, что он воспримет и/или представит какие бы то ни было колебания в поддержке Западом Украины и любые украинские поражения на поле боя как победу России в этом гипотетическом российско-западном противостоянии", – считают в ISW.

Аналитики убеждены, что подобные заявления разоблачают отсутствие у Путина намерений вести переговоры с Украиной. Он рассчитывает информационно подтолкнуть Запад к предательству Украины путем переговоров.

Не исключено также, что выставление Украины "пешкой" в большом "противостоянии" между РФ и Западом призвано замаскировать реальные экспансионистские и максималистские цели диктатора по установлению полного эффективного российского контроля над Украиной.

Путин намерен говорить о будущем Украины под российским влиянием исключительно с Западом и удовлетворит его только полный отказ Запада от Украины. С Киевом как с автономным игроком он говорить не собирается. Эта позиция напоминает позицию РФ образца декабря 2021 года, когда Кремль выдвинул ультиматумы США и НАТО, сводившиеся к требованию признать сферу влияния России в Восточной Европе путем отказа от основных элементов суверенитета Украины во имя деэскалации конфликта между Западом и Россией, который разжигал сам Путин.

"Любое обязательство Запада вести переговоры о будущем Украины в обход Украины будет сигналом для России, что она может навязать свою волю странам, которые, по ее мнению, находятся в сфере ее влияния – даже странам за пределами Украины, и потенциально включая Финляндию и Молдову: информационные предпосылки для будущих кампаний относительно них уже начали создавать разного рода российские деятели.

К тому же Путин может стремиться убедить россиян в том, что РФ воюет с Западом, чтобы создать условия для постоянного наращивания российской армии, а также для оправдания значительных потерь на поле боя в Украине. Эти потери не принесли России в 2023 году значительных достижений, как бы Путин ни пытался рассказывать, что отдает приказ на наступление лишь тогда, когда уверен, что оно не приведет к значительным потерям. На самом же деле в британской разведке констатировали, что в прошлом году Россия ежедневно в среднем теряла на 300 солдат больше, чем в позапрошлом. И к концу 2024-го потери РФ на поле боя могут превысить полмиллиона.

А американская разведка передала Конгрессу США 12 декабря собственную оценку российских потерь: они, считают разведчики, доходят до 315 тысяч военнослужащих с начала полномасштабного вторжения.

"Такие большие потери при небольших территориальных достижениях, вероятно, побуждают Путина представить сильное идеологическое обоснование для продолжения длительной войны, которую он сам и начал. Украине не нужны такие искаженные оправдания значительных потерь и страданий, которые причиняет ее народу вторжение Путина, даже если военные операции Украины не дают желаемых результатов. Война действительно экзистенциальна для Украины, а не для России", – отметили в ISW.

Аналитики резюмировали, что заявления Путина, по всей видимости, свидетельствуют о том, что он готовит долгосрочное оправдание, чтобы держать силы мобилизованными и участвовать в боях для постоянной "защиты суверенитета России от Запада".

Напомним, ранее в ISW дали прогноз о ходе войны в Украине и указали на риски в случае "замораживания" фронта. Аналитики уверены, что в настоящее время Кремль не готов отказываться от своих максималистских целей в войне против Украины. Именно поэтому в российское политическое сознание внедрены идеи о том, что у Украины якобы нет независимой идентичности и оснований для дальнейшего существования как независимое государство. А передышкой агрессор воспользуется для восполнения утраченной мощи.

Также в Институте изучения войны объяснили, почему Путин в новогоднем обращении лишь вскользь упомянул войну против Украины.