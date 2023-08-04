В России вооружили "тероборону" пограничных областей: вместо автоматов выдали охотничьи ружья
Как стало известно из российских источников, 2 августа бойцов теробороны Белгородской и Курской области начали снабжать оружием. При этом вместо специализированного вооружения россияне получили охотничьи карабины.
Об этом сообщает росСМИ. Планируется, что на все отряды теробороны закупят 700 карабинов.
На кадрах с места событий, которые распространены в росСМИ, появились гражданские карабины "Сайга-МК" на базе АК-74.
Отметим, что карабины "Сайга" являются популярным выбором среди охотников и энтузиастов тактической стрельбы в России. Это гражданское оружие, доступное в различных исполнениях. Одно из примечательных свойств карабинов "Сайга" заключается в том, что они не поддерживают стрельбу очередями. Также, когда приклад сложен, возможность осуществления выстрела блокируется. Это делает оружие безопасным при транспортировке и хранении.
На кадрах заметно, что некоторые бойцы терробороны устанавливают на свои карабины 30-зарядные магазины с пулевыми патронами, что разрешено законом для спортивного оружия. Дополнительно, на некоторых карабинах видны коллиматорные и оптические прицелы, что свидетельствует о том, что власти предприняли дополнительные меры по модификации карабинов для придания им характеристик, близких к боевому оружию.
Как сообщал OBOZREVATEL, в легионе "Свобода России" заявили, что их с Русским добровольческим корпусом рейды на территорию Белгородской области РФ имеют немаловажное значение. Они подсветили массу слабых мест Кремля.
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