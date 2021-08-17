В России во время тренировочного полета разбился Ил-112в. Момент крушения попал на видео

В Московской области России во вторник, 17 августа, во время тренировочного полета разбился Ил-112в. На борту самолета находилось три человека.

Судьба экипажа пока точно неизвестна. По предварительным данным, они все погибли. Происшествие случилось в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома Кубинка, сообщают РИА Новости (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Очевидцы сняли момент падения самолета на камеру. На записи видно, как Ил-112в летит, затем загорается и падает в лесной местности. После этого там произошел мощный взрыв. Возможная причина катастрофы – пожар в двигателе при заходе на посадку. На место ЧП выехали правоохранители, медики и спасатели.

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