Система ПВО не была задействована: в Узбекистане озвучили новую версию крушения афганского самолета

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана

В Узбекистане назвали новую версию крушения самолета Военно-воздушных сил Афганистана, которое произошло 15 августа. Он якобы столкнулся с узбекским военным самолетом, сопровождавшим его.

В результате оба упали и разбились, однако пилоты катапультировались и выжили, сообщает издание "Радио свобода" со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны. Ранее в Узбекистане говорили, что афганский самолет был сбит после незаконного пересечения границы.

Генпрокуратура заявила, что 14 и 15 августа в стране заставили приземлиться 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана. Все они незаконно пересекли границу и были посажены на южном аэродроме Термез. На борту находились всего 585 афганских военных. В ведомстве добавили, что 158 военных и гражданских 15 августа перешли границу с Афганистаном пешком. При этом не уточняется, где сейчас находятся люди, вертолеты и самолеты.

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Напомним, что авиакатастрофа произошла в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на юге страны, которая граничит с Афганистаном. На кадрах с места происшествия видно, как медики в окружении военных оказывают помощь нескольким пострадавшим, у одного мужчины окровавлено лицо. Сообщалось, что самолет был сбит системой ПВО по приказу Ташкента, поскольку незаконно пытался пересечь воздушные границы.

Самолет упал в Шерабадском районе на юге Узбекистана.

Как писал OBOZREVATEL ранее, из Афганистана военным грузовым самолетом США Boeing C-17 Globemaster III эвакуировали 640 человек. Это стало одним из самых массовых перелетов в истории.

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