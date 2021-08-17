Система ПВО не была задействована: в Узбекистане озвучили новую версию крушения афганского самолета

В Узбекистане назвали новую версию крушения самолета Военно-воздушных сил Афганистана, которое произошло 15 августа. Он якобы столкнулся с узбекским военным самолетом, сопровождавшим его.

В результате оба упали и разбились, однако пилоты катапультировались и выжили, сообщает издание "Радио свобода" со ссылкой на Генеральную прокуратуру страны. Ранее в Узбекистане говорили, что афганский самолет был сбит после незаконного пересечения границы.

Генпрокуратура заявила, что 14 и 15 августа в стране заставили приземлиться 22 военных самолета и 24 военных вертолета из Афганистана. Все они незаконно пересекли границу и были посажены на южном аэродроме Термез. На борту находились всего 585 афганских военных. В ведомстве добавили, что 158 военных и гражданских 15 августа перешли границу с Афганистаном пешком. При этом не уточняется, где сейчас находятся люди, вертолеты и самолеты.

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Напомним, что авиакатастрофа произошла в Шерабадском районе Сурхандарьинской области на юге страны, которая граничит с Афганистаном. На кадрах с места происшествия видно, как медики в окружении военных оказывают помощь нескольким пострадавшим, у одного мужчины окровавлено лицо. Сообщалось, что самолет был сбит системой ПВО по приказу Ташкента, поскольку незаконно пытался пересечь воздушные границы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, из Афганистана военным грузовым самолетом США Boeing C-17 Globemaster III эвакуировали 640 человек. Это стало одним из самых массовых перелетов в истории.