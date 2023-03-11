В России вербовать наемников в ЧВК ''Вагнер'' собираются в школах и спортивных клубах

В 42 городах России открылись центры вербовки новых наемников в частную военную компанию "Вагнер". В Сибири на войну против Украины пушечное мясо будут вербовать в школах и спортивных клубах – на базе этих заведений и были открыты центры.

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Об этом пишет "Тайга.инфо". Так, в Новосибирске "вагнеровцы" расположились в офисе "Силового единства Сибири" по адресу улица Челюскинцев, 15.

А в Омске вербовать наемников будут в клубе "Десантник" на улице Добролюбова. Он находится прямо в здании гимназии №147, занимаются в этом клубе в том числе дети младшего возраста. "Десантник", который называет себя "православным спортивно-патриотическим клубом" с девизом "С нами бог", открыто прорекламировал открытие центра ЧВК в этом здании.

В Барнауле центр вербовки также расположен в муниципальном детском образовательном учреждении – филиале спортивной школы олимпийского резерва №3 (СШОР №3) на улице Антона Петрова. Заведение "Боевые перчатки" считается самым старым в городе боксерским клубом.

Жители Иркутска также могут записаться в ЧВК "Вагнер" – для них центр вербовки открыли в спортивном клубе "Профи" на улице Байкальской. Зал, где проводят тренировки по самбо и дзюдо, находится прямо в здании федерального учреждения "Государственное училище олимпийского резерва Иркутска".

В Красноярске "вагнеровцев" будут набирать в клубе "Сибирского центра русского боевого искусства" на улице Шахтеров – там рукопашным боем занимаются дети возрастом от четырех лет.

В городе Чита потенциальных наемников ждут в клубе "Островский" на улице Геодезической. На сайте сказано, что это целая сеть "бойцовских клубов повышенного комфорта".

СМИ отметили, что в крупных городах РФ, к примеру, в Новосибирске, реклама ЧВК "Вагнер" появилась даже на муниципальном транспорте.

Ранее уже стало известно, что боевики Пригожина начали проводить рекламные кампании среди детей. Один из военных преступников пришел в школу, где рассказывал, как хорошо в рядах ЧВК "Вагнер".

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил об открытии новых центров вербовки наемников. По его словам, центры открылись в 42 городах России.

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