Пригожин заявил об открытии новых центров вербовки "мобиков" в 42 городах России

Основатель и глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин объявил об открытии новых центров вербовки наемников. По его словам, центры открылись в 42 городах России.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Пригожина. Она же обнародовала список адресов, по которым эти центры работают.

"В 42 городах Российской Федерации открылись центры по набору в ЧВК "Вагнер". Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью. Делать свое общее будущее и защищать память о прошлом. Несмотря на колоссальное сопротивление ВСУ, мы будем идти вперед. Несмотря на палки в колесах, которые нам втыкаются на каждом шагу, мы преодолеем это вместе", – говорится в заявлении Пригожина.

К заявлению прилагаются адреса центров, где можно записаться "пушечным мясом" на войну.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует осужденных в одной из российских тюрем на войну в Украине. Он предупредил зэков о тяжелых условиях на фронте, но пообещал им помилование через полгода.

Позже стало известно, что Пригожин завербовал до 10 тыс. заключенных на войну в Украине. На фронт для совершения новых преступлений из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но даже маньяк-каннибал.

Информация о вербовке зэков вызвала волну недовольства среди россиян, на что Пригожин ответил: "Или ЧВК и зэки, или ваши дети – решайте сами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!