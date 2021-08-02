В России в одном из регионов в третий раз за лето выпал снег. Фото и видео

В Магаданской области России в первые дни августа выпал снег. Такую погоду в регионе наблюдали уже в третий раз за за лето этого года.

Об этом сообщает российское издание РИА Новости. Местные жители поделились в сети кадрами (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Снег засыпал перевалы в Омсукчанском округе. Люди пошутили, мол, это свидетельствует о том, что "лето уже закончилось".

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Отмечается, что в Магаданской области снег выпадает третий раз в эту летнюю пору. Первые два случая, по сообщениям пользователей соцсетей, произошли 17 июня и 29 июля.

Примечательно, все три раза снежило на перевалах и трассах этого региона. По словам метеорологов из Колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в Магаданской области снегопады летом не являются редкостью и происходят почти каждый год.

Напомним: ранее в Хасинськом округе на севере Магаданской области РФ посреди лета случилась метель. Температура воздуха в крае опустилась до -4.

Отметим: климат в Магаданской области достаточно строгий, ветры там в течение всего года холодные, а лето в целом прохладное. Средняя температура составляет +12... + 16 градусов, но без морозов. Осадков выпадает не менее 300-700 мм в год. Территорию повсеместно занимает вечная мерзлота.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Африке (ЮАР) резко похолодало, страну засыпало снегом. 22 и 23 июля там были побиты не менее 19 температурных рекордов, многие из которых держались более 30 лет.