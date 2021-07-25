В Южной Африке выпал снег: побиты многолетние рекорды температур. Фото и видео
В Южной Африке (ЮАР) – государстве на самом юге материка – резко похолодало, страну засыпало снегом. 22 и 23 июля там были побиты по меньше мере 19 температурных рекордов, многие из которых держались более 30 лет.
Об этом сказано в сообщении на официальной странице Южноафриканского погодного сервиса (SA Weather Service) в Twitter. К примеру, в крупнейшем городе ЮАР Йоханнесбург температура воздуха опустилась до -7 градусов по Цельсию, тогда как предыдущий рекорд в -6,3 градуса был зафиксирован 61 год назад.
Несмотря на то, что в южном полушарии сейчас зима, такие погодные условия являются нетипичными для Южной Африки. Местные жители были удивлены неожиданно выпавшим снегом и делились фото и видео в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
Морозы пришли в ЮАР из Антарктики. О том, что погода вскоре ухудшится, граждан предупреждали еще накануне, 19 июля.
Метеорологи отметили, что после выходных в течение следующей недели температура будет постепенно повышаться, но местами столбики термометров по-прежнему будут на отметках ниже нуля.
-12 at Letseng Mine this morning @afriwx @SAWeatherServic pic.twitter.com/vXEvH0hUFy— Isoldé Laesecke (@ILaesecke) July 23, 2021
"#Snowstorm in #Africa!" #Snow in #SouthAfrica this week with 19 records smashed in past 24 hours for #ColdestDayEver! pic.twitter.com/oDtq17Wk1u— South Africa People - SAPeople.com (@sapeople) July 23, 2021
People playing in the snow at the Matroosberg Nature Reserve outside Cape Town. The @SAWeatherServic says It will be the coldest night of the year in some places over the interior of South Africa.— IOL News (@IOL) July 22, 2021
🎥 @aya_ndamane /@AfriNewsAgency #snow #coldfront #Loadshedding #Stage2 pic.twitter.com/k4TUmaeHHi
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