В России один из регионов внезапно засыпало снегом: очевидцы показали видео

На севере Магаданской области (Россия) в Хасынском округе посреди лета выпал снег. В регионе в конце июля ударили заморозки до -4 градусов.

Соответствующие видео опубликовали местные жители в социальных сетях, передают "РИА Новости" и "Интерфакс". На записи видно, как грузовые автомобили осторожно едут по заснеженной трассе, а метель не прекращается (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что климат в Магаданской области достаточно суровый. Ветры в течение всего года холодные, а лето прохладное. Средняя температура в июле +12 +16 градусов, но без морозов. Осадков выпадет 300-700 мм в год. Повсеместно территорию занимает вечная мерзлота.

Видео дня

Согласно прогнозу погоды на сайте Gismeteo, до конца недели в Магадане температура воздуха будет держаться на отметке +12 +19 днем, ночью похолодает до +7 +9 градусов. Дождь с грозой ожидается только в воскресенье, 1 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Южной Африке резко похолодало, страну засыпало снегом. 22 и 23 июля там были побиты по меньше мере 19 температурных рекордов, многие из которых держались более 30 лет.