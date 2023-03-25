В России подполковник организовал торговлю носками и трусами, но наказание ''замяли''

Очередной российский подполковник попался на обворовывании "второй армии мира". Он организовал успешный "бизнес" по продаже носков, трусов и верхней одежды, предназначавшейся для российских военнослужащих, заработав на этом почти 13 миллионов рублей.

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Однако "самый гуманный" российский суд в Грозном проявил чудеса милосердия – и приговорил проворовавшегося офицера к двум годам лишения свободы вместо предусмотренных уголовным кодексом десяти, а также не счел нужным ни понижать его в звании, ни лишать госнаград. Подробности истории опубликованы в Telegram-канале "Досье Шпиона".

В распоряжении канала оказался приговор Грозненского военного суда, вынесенного в отношении начальника вещевой службы 18-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады (воинская часть 27777, дислоцирующаяся в Чечне) подполковника Петра Александровича Кротикова.

Пока в российских школах и психдиспансерах объявляют сбор трусов и носков для российских оккупантов, воюющих против Украины, Кротиков на этих самых носках и трусах, закупленных за бюджетные средства без преувеличения "озолотился".

"Во время СВО, подполковник Кротиков организовал успешную коммерческую деятельность по распродаже имущества Министерства обороны РФ. В продажу шли носки, трусы, ботинки, верхняя одежда и прочее. Органам следствия удалось доказать причинение имущественного вреда на сумму 12 622 677 рублей", – отмечено в сообщении.

Но если воровство в российской армии не является чем-то из ряда вон выходящим, то небывалая "мягкость" российского суда по отношению к вору в погонах в стране, где людей привлекают к ответственности за антивоенные митинги и сажают за решетку за посты в соцсетях – удивляет.

"Вместо предусмотренного наказания в виде лишения свободы до десяти лет, герой нашей истории проведет всего лишь два года в колонии общего режима. Также суд не посчитал нужным понижать в звании Кротикова и лишать его государственных наград. Такое правосудие во времена СВО", – отмечено в сообщении.

В частности, одним из смягчающих обстоятельств суд посчитал тот факт, что на момент совершения хищений в особо крупных размерах подполковник-воришка был действующим военнослужащим армии РФ.

Напомним, ранее в британской разведке констатировали, что наступление РФ на Бахмут захлебнулось. Причиной стало чрезвычайное истощение оккупантов в боях с Силами обороны Украины, прежде всего, за этот город-крепость.

Также сообщалось, что за год полномасштабной войны одну из элитных бригад российской армии – 155-ю бригаду морской пехоты – уже восемь раз уничтожали и восстанавливали. В частности, в очередной раз она практически полностью была разгромлена в боях под Угледаром Донецкой области.