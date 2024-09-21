В России увеличилось количество людей, поддерживающих вывод войск из Украины – опрос

Почти половина россиян (49% опрошенных) поддерживают вывод российских войск из Украины без достижения военных целей, которые поставила перед собой Москва. Также они поддержали бы начало мирных переговоров.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели исследовательский проект "Хроники" и исследовательская группа Extreme Scan, пишет "Радио Свобода".

63% участников опроса высказались за то, чтобы в ближайшие годы между Россией и Украиной был заключен мирный договор со взаимными уступками.

Отмечается, что количество людей, выступающих за вывод российских войск и перемирие без достижения целей войны, увеличилось на 9% по сравнению с данными на февраль 2023 года. Тогда за подобную инициативу высказалось 40% опрошенных.

"32% опрошенных заявили о готовности участвовать в войне по приказу Минобороны, о своей неготовности принимать участие в боевых действиях заявили 30%. За новую волну мобилизации выступили бы 29% опрошенных", – говорится в сообщении.

Этот опрос проводился по телефону методом случайной выборки с 10 по 17 сентября, в нем приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, интерес россиян к боевым действиям в Курской области уменьшился втрое после прорыва ВСУ. С начала августа, когда украинские войска зашли в этот регион, количество заинтересованных этой темой снизилось с 39 до 12%.

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