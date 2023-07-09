В России устроили конкурс по метанию дерьма голыми руками: видео

В Пермском крае России устроили конкурс по метанию дерьма голыми руками "Веселый коровяк". Казалось бы, взрослые адекватные люди веселились и плясали посреди навоза.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Mash. РосСМИ радостно сообщили, что соответствующее мероприятие там прошло уже 8 год подряд. В этом году победитель швырнул "лепешку" аж на 57 метров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В общем, в последние годы создается впечатление, что навоз в РФ – нечто типа национального достояния, слишком много внимания ему уделяют. Например, в прошлом году вопросом дерьма задалась даже Госдума – тогда был принят закон, разрешающий оформлять право собственности на навоз и помет. Документ определяет также условия оборота навоза: запрещается загрязнять им почву, воду и лес, а хранить до переработки можно только на специальных площадках.

Кроме того, также с прошлого года, популярность в России стало набирать необычное средство личной гигиены – навозное мыло, которое изготавливается из топленого масла и мыльного основания, а главным ингредиентом являются коровьи экскременты. Стоимость такого "ароматного удовольствия" – 350 рублей (около 134 гривны).

Самое смешное, что многие россияне считают косметику и средства гигиены из коровьего навоза – отличным вариантом импортозамещения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– житель одного из сел в России, который уже делал скульптуры из навоза, накануне Нового года-2020 слепил из этого материала гигантскую крысу;

– а накануне 2023 года российский "умелец" из Якутии Михаил Боппосов порадовал россиян новым "произведением искусства" к новогодним праздникам. Он вылепил из коровьего помета символ рока – гигантского зайца.

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