В России установили имена почти 70 тыс. оккупантов, уничтоженных в Украине с февраля 2022 года

По меньшей мере, 66,5 тыс. российских захватчиков были ликвидированы в Украине за время полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. Почти 4 тысячи из них были офицерами.

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Именно столько имен установили журналисты по данным из открытых источников, однако реальные цифры могут быть намного выше. Об этом говорится в новом материале, созданном в рамках совместного проекта изданий "Медиазона" и Российской службы BBC, которые ведут соответствующие подсчеты по данным из открытых источников.

Журналисты вместе с командой волонтеров мониторят упоминания о гибели российских оккупантов, которые появляются в открытых источниках, и суммируют их. По последним подсчетам на войне против Украины с февраля 2022 года погиб по меньшей мере 66 471 российский захватчик: имена именно такого количества ликвидированных россиян удалось установить по открытым источникам.

Реальные потери, подчеркивают авторы исследования, могут быть значительно выше.

Так, по информации исследователей, среди ликвидированных – по меньшей мере 12 813 заключенных, завербованных в российскую армию из мест лишения свободы. Еще минимум 12 566 уничтоженных оккупантов были "добровольцами", мобилизованных Силы обороны "денацифицировали" не менее 8 610.

Также исследователи установили имена минимум 172 российских срочников (в эту цифру не включены солдаты срочной службы, погибшие уже после начала операции Украины в Курской области, эти потери авторы проекта надеются обработать значительно позже).

Те срочники, чьи имена удалось установить, погибли в начале полномасштабного вторжения, когда российское командование бросило его в бои, умирали под обстрелами на российских пограничных территориях или были ликвидированы во время ударов Сил обороны по военным целям, как это было, например, с уничтоженным в в апреле 2022 года крейсером "Москва", на борту которого находились солдаты срочной службы ВС РФ.

По состоянию на 30 августа известны имена также 3974 российских офицеров, ликвидированных за время полномасштабной российско-украинской войны.

Также исследователи проанализировали известные данные по потерям по таким показателям как принадлежность к определенному роду войск, произвели разбивку смертей по регионам и по возрасту ликвидированных оккупантов.

Упоминания о возрасте журналисты нашли около 56 тысяч сообщений – и установили закономерность. За первое полугодие полномасштабной агрессии, когда в боях была задействована регулярная армия, погибали преимущественно 21-23-летние оккупанты. Когда российское командование начало активно вербовать добровольцев и объявило о частичной мобилизации, гибнуть чаще всего начали представители возрастной группы 30-35 лет.

Журналисты подчеркивают, что реальное количество безвозвратных потерь российской армии может быть значительно выше. Ведь в подсчетах они опираются на сообщения местных СМИ и администраций, сообщения родственников из соцсетей и данные из российских кладбищ. Так, российское издание "Медуза", опираясь на реестр наследственных дел и отраженную в нем чрезмерную смертность мужчин, оценивает количество ликвидированных на уровне 120 тысяч человек.

Между тем, в Генеральном штабе Вооруженных сил общие потери российской армии за время полномасштабного вторжения России оценили на уровне 613 590, сюда, судя по всему, включают как ликвидированных, так и раненых оккупантов.

Напомним, по последним данным Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 30 августа, потери РФ за время полномасштабного вторжения достигли 613 590 человек, в своих сообщениях Генштаб ВСУ не уточняет, идет ли речь только о погибших или также и о раненых.

Также украинские воины обезвредили за сутки три танка, 23 боевых бронированных машины, 23 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 84 БпЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.