В России умер главный конструктор "Искандер-М", которым оккупанты убивают украинцев
В России умер главный конструктор ракетного комплекса "Искандер-М" Олег Мамалыга. Из этого комплекса российские оккупанты наносят удары по территории Украины и убивают украинцев.
На совести покойного – участие в разработке других тактических и оперативно-тактических комплексов, с помощью которых РФ сеет смерть и разруху везде, куда дотягивается. О смерти Мамалыги сообщают российские пропагандисты, а также холдинг "Высокоточные комплексы" корпорации Ростех.
"Умер главный конструктор "Искандера-М", который сегодня используют в зоне СВО. Олег Мамалыга также участвовал в создании тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У"). Кроме того, приложил руку к созданию первых советских ПТРК ("Шмель", "Малютка")", – отмечает один из российских пабликов.
Также Мамалыге приписывают участие в разработке межконтинентальной ракеты "Гном", которая не пошла в серийное производство: об этом упоминалось на сайте "Российского профсоюза работников промышленности".
Судя по тому, что в российских источниках указана дата рождения этого конструктора и достаточно подробно описаны его обучение и "трудовой путь", найти упоминания о том, где родился этот человек невозможно. С учетом того, что носил он достаточно распространенную в Украине фамилию, не исключено, что у главного конструктора "Искандер-М" имелись украинские корни.
Как бы то ни было, прожил Мамалыга значительно дольше, чем многочисленные жертвы его разработок: умер он в возрасте 91 года. И, к сожалению, дух Мамалыга испустил в своей постели, а не задохнулся под руинами разрушенного "Искандером-М" либо другим своим изобретением собственного дома.
Усердное служение интересам государства-агрессора – сначала СССР, а после и РФ – позволило ему собрать внушительный "урожай" госнаград: российские пропагандисты перечисляют, что он был "лауреатом Государственной премии, Премии Правительства РФ, кавалером орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", а также был членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.
"Всю трудовую жизнь он посвятил работе в коломенском КБ машиностроения. Мамалыга принимал участие в разработке вооружения и военной техники, в том числе первых советских ПТРК", – заявлено в некрологе холдинга "Высокоточные комплексы".
"Детище" Мамалыги, РК "Искандер-М", российская пропаганда окрестила "непревзойденным". Заявлено, что он способен поражать цели на расстоянии до 500 км, такое расстояние ракета, запущенная из комплекса, как уверяли разработчики, преодолевает менее чем за 4 минуты. Первый запуск состоялся уже после распада СССР, в начале 1993 года, а на вооружение российской армии он был принят в 2006-м.
"Комплекс считается одним из героев специальной военной операции. С его помощью практически каждый день российские военнослужащие поражают различные объекты формирований киевского режима", – в свойственной им манере выдали российские пропагандисты.
В частности, именно этот комплекс использовался, к примеру, для "героического" удара по базе отдыха в близком пригороде Харькова 19 мая этого года: тогда погибли шесть человек, еще почти 30 пострадали, среди раненых был ребенок 8 лет. По базе оккупанты ударили дважды: второй удар они нанесли, когда на место приехали экстренные службы.
Этой же ракетой оккупанты ударили также по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября 2023 года, где проходили поминки по защитнику, погибшему еще в 2022-м и усилиями семьи перезахороненному на малой родине. Тогда погибли 59 мирных жителей, преимущественно старики и женщины, также россияне убили маленького ребенка.
Да и не менее "героическая" атака на отель в Краматорске Донецкой области вечером 24 августа также, по данным Офиса генерального прокурора Украины, могла быть совершена именно "Искандером-М": пострадали журналисты Reuters, одного из них до сих пор ищут под завалами.
Напомним, в ночь на 25 августа Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Первыми под ударом оказались прифронтовые регионы.
Силы ПВО сбили восемь из девяти запущенных врагом "Шахедов". Большинство же из девяти российских ракет благодаря активному противодействию Сил обороны не достигли своих целей.
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