В России умер экс-спикер Следкома РФ Маркин: был одним из самых известных представителей режима Путина. Фото

В России во вторник, 12 октября, умер первый официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Ему было 64 года.

Как пишет российское издание Газета.ru, Маркин скончался в больнице около семи часов утра. Отмечается, что он долгое время болел, однако причину смерти экс-спикера СКР издание не назвало.

Как написал на своей странице в Telegram украинский политтехнолог Тарас Березовец, Маркин был одним из "медийно известных преступников режима Путина".

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"Скончался один из самых медийно известных преступников режима Путина, бывший официальный представитель Следственного комитета генерал-майор юстиции Владимир Маркин", – написал он.

Отметим, что Маркин был внесен в базу украинского центра "Миротворец". Сайт публикует информацию о людях, которые представляют угрозу украинскому государству.

В нем указано, что Владимир Маркин осуществлял пособничество пророссийским террористам на Донбассе и отрицал присутствие и оккупацию российскими войсками части территории Украины. Также, на сайте указано, что российский политик совершал пособничество в сокрытии преступлений российских военнослужащих в Украине, а также "завуалированно призывал граждан России к экстремистским деяниям на территории Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, однокурсник Путина экс-майор КГБ Юрий Швец заявил, что новым президентом РФ может стать нынешний руководитель минобороны страны Сергей Шойгу или секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.