Кто может стать новым президентом России: однокурсник Путина озвучил два варианта

Новым главой Кремля может стать нынешний руководитель минобороны России Сергей Шойгу или секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Но кто бы ни оказался во главе государства-агрессора, политика РФ в отношении Донбасса останется прежней.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал бывший советский разведчик, однокурсник президента РФ Владимира Путина, экс-майор КГБ Юрий Швец. "Вопрос в том, кто будет, но прогнозы неутешительны", – заметил он (чтобы посмотреть полную версию видео, доскролльте до конца этой новости).

Швец рассказал о борьбе за первое кресло страны между двумя силовыми блоками, один из которых представляет Шойгу, а второй – Патрушев.

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"Тот человек со стороны Путина, который может стать его наследником, должен обладать одним качеством: он должен уметь самого себя защитить от силового блока в лице ФСБ. Единственным таким человеком является Шойгу, который имеет министерство обороны и ГРУ. Второй план, который усиленно выпирает Путина из Кремля – это силовой блок ФСБ и его крестный отец Патрушев".

"Если они придут к власти, я боюсь, это будет мрак еще хуже, чем при Путине", – предупредил бывший разведчик.

Он заверил, что цель Кремля в отношении Украины останется неизменной – "имплантировать в тело Украины раковую опухоль в виде ОРДЛО" с помощью формулы Штайнмайера.

"Если им удастся это сделать, Украина будет полностью подконтрольной Кремлю страной. Украина как независимое государство фактически перестанет существовать", – сказал Швец.

В этом контексте он добавил, что Кремль не пойдет на большую войну против Украины до тех пор, пока у него будет оставаться надежда на реализацию такого сценария.

Как писал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников заверил, что российско-украинский конфликт растянется на десятки лет. По его мнению, ни один из переговорных форматов не поможет вернуть оккупированные территории под контроль Украины.