В России уменьшилось количество сторонников бессрочной войны против Украины: озвучены цифры

Все больше жителей России хотят, чтобы война против Украины закончилась не позднее чем через полгода. Сейчас этот процент составляет 41%, а в декабре-2022 он был на уровне только 10%.

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Об этом 16 мая заявил директор аналитического центра "Институт конфликтологии и анализа России", доктор социологических наук Александр Шульга, передает Military Media Center. Уточняется, что опрос проводился путем телефонного интервью в разных регионах РФ.

По словам исследователя, у российского общества появился запрос на временные рамки так называемой "СВО".

Уменьшилось и количество сторонников бессрочной войны до "достижения всех целей" Москвы. В апреле 2023 года за такой вариант выступили 13% респондентов, тогда как в декабре 2022-го – 48%.

Примечательно, что часть россиян верит в то, что в той или иной степени цели "спецоперации" якобы достигнуты: около 4% – что достигнуты полностью, 46% – что достигнуты частично.

Миф о "едином народе" постепенно развеивается. В декабре прошлого года 62% опрошенных жителей РФ считали украинцев и россиян "единым народом", в апреле текущего года этот тезис поддерживают уже 39%.

Однако, как отметил Шульга, на изменение сознания людей, которые издавна живут в тоталитарном режиме, надеяться не стоит.

"Факта агрессии по отношению к Украине в сознании россиян не существует, потому что, по мнению россиян, нет суверенного государства, на которое они напали, ведь граждане РФ считают, что во время т.н. "СВО" их военные либо спасают украинцев, либо сражаются с нацистами, которых нужно уничтожить или ассимилировать", – объяснил эксперт.

Также происходит рутинизация войны. В прошлом году 50% респондентов говорили, что актуальной проблемой для них является "СВО". Сейчас этот вопрос выровнялся по приоритетности с экономическими проблемами.

Как писал OBOZREVATEL:

– Госсекретарь США Энтони Блинкен впервые допустил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы Вашингтон накладывать дополнительные ограничения на страны, которые сотрудничают с Кремлем.

– Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби говорил, что международные санкции, введенные против РФ, напрямую влияют на ее способность вести войну против Украины. В первую очередь из-за того, что они ограничивают деятельность российского ВПК и постепенно разрушают экономику страны-агрессора.

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