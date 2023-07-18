В России участникам 'СВО' хотят выдавать права без обучения в автошколе: россияне запаниковали из-за 'пилотов-камикадзе'

В России предложили выдавать водительские права участникам войны против Украины без предварительного обучения в автошколе. Такая инициатива всерьез обеспокоила граждан страны-агрессора: они запаниковали из-за роста числа "пилотов-камикадзе".

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Как сообщают российские СМИ, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму РФ. Его представил глава комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской облдумы Константин Черкасов.

Согласно документу, участникам "спецоперации" хотят разрешить сдавать на права по результатам самоподготовки.

Речь идет о категориях прав А и В. Это якобы должно позволить всем участникам "спецоперации" "оперативно получить водительские права" и использовать транспорт "в том числе для реализации служебных задач в ходе проведения СВО".

Инициатива тамбовских депутатов привела к панике среди россиян. Граждане страны-агрессора считают, что раздача прав без обучения приведет к увеличению количества аварий на российских дорогах.

"Это прекрасно, пилоты-камикадзе!", "Мало на дорогах аварий!", "Обезьяна с гранатой", "И обяжут рисовать на дверце звездочку за каждого сбитого пешехода", "И автоматы не забудьте оставить", "И дипломы без обучения", "Да че там, сразу за штурвал авиалайнера, пущай летают", "И заплывать за буйки. Ну и переходить на красный", "Можно еще сразу КВС (командир воздушного судна. – Ред.) делать в гражданской авиации. Че мелочится-то", – пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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