'На час позже не могли взорвать?' Россиянки со смехом рассказали о 'бавовне' на Крымском мосту. Видео

В понедельник, 17 июля, на Керченском мосту во временно оккупированном Крыму произошли взрывы. Пока некоторые граждане страны-террориста мечтают о мести, другие россиянки со смехом рассказывают об очередной "бавовне".

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Соответствующее видео они опубликовали в своих соцсетях. Так, одна россиянка пожаловалась, что ехала в Крым, а мост "сорвали прямо перед ними".

Другая же добавила: "Не могли на час позже взорвать?"

По словам россиянок, из-за взрывов они застряли в Тамани, однако там они не могут даже нигде поселиться, потому что в гостиницах просто нет мест.

Тем временем в сети появилось видео с извинениями россиянок. Они заявили, что на момент записи первых видео якобы не знали о последствиях взрыва.

Одна из них уточнила, что даже если бы они знали о жертвах, они "ни в коем случае не хотели высмеивать эту ситуацию". По ее словам, они смеялись якобы над собой, потому что у них несколько раз срывался отпуск и, в конце концов, они так и не попали в Крым.

"И вот такое совпадение, что мы так глупо сказали эту глупую шутку. И во время этой горячей ситуации она прозвучала мерзко, некрасиво. Мы не хотели. Мы когда прочитали новости, увидели, что там есть пострадавшие, и что мы ляпнули... Мы сильно переживаем и соболезнуем. Извиняемся за нашу глупую, тупорылую и неуместную шутку", – заявили гражданки РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "НП" на Крымском мосту, из-за которого движение им было остановлено. Оказалось, что ночью там раздалось несколько взрывов, обрушилась часть дорожного полотна и погибли два человека.

Предатель сообщил, что "чрезвычайное событие произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края" и ситуация "под контролем". Очевидцы утверждали о густом дыме после "бавовны" и невозможности уехать.

В Службе безопасности Украины официально прокомментирован подрыв Крымского моста 17 июля. Там заверили: все подробности организации "бавовны" будут раскрыты после победы Украины.

По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

Сеть взорвали мемы и фотожабы после новых взрывов на Крымском мосту. Пользователи приветствуют друг друга и выдвигают собственные "версии" случившегося с конструкцией.

А россияне начали бежать из временно оккупированного Крыма после взрывов на Керченском мосту. Из-за такой "активности" возникли многокилометровые пробки.