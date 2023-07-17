Разрешение призывать 65-летних в России свидетельствует об огромных мобилизационных проблемах у Путина – ЦСК

Повышение призывного возраста до 65 лет в России свидетельствует об огромных мобилизационных проблемах страны-агрессора. Фактически наряду с ядерным шантажом оно является одной из опций продолжения войны против Украины для президента РФ Владимира Путина.

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Об этом заявили в Центре стратегических коммуникаций (ЦСК). "Для "победы" в Украине в России остался последний резерв – "воевавшие деды", – говорится в сообщении.

В ЦСК напомнили, что 14 июля госдума РФ повысила предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве среди старших офицеров до 65 лет.

"История более годичной давности о том, что в бой идут одни повара, не сыграла. И причина тому именно в успехах Сил обороны Украины. Фактически у Путина осталось только две опции продолжения войны: ядерное оружие (в медийном исполнении Медведева) и повышение призывного возраста (в исполнении госдумы, губернаторов и военкоматов)", – отметили в ЦСК.

В ведомстве подчеркнули, что повышение призывного возраста свидетельствует об "огромных мобилизационных проблемах в РФ".

"Настолько огромных, что Путин уже готов бросить в бой пушечное мясо "глубинной заморозки". Для понимания путинской проблемы, – для войны с Украиной могут призвать, например, людей возраста Мадонны. Похоже, дальше в бой пойдут остатки "дедов", что воевали", – заявили в ЦСК.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Минобороны Украины рассказали, как в РФ "мобиков" заставляют подписывать контракт. Командиры прибегают к шантажу и угрозам, обещая держать на передовой без ротации.

– Российское командование массово бросает зэков на фронт как пушечное мясо, рассказал один из оккупантов в перехваченном разговоре. Раненых и "двухсотых" оставляют на поле боя.

– По данным Генштаба ВСУ, за сутки 16 июля в Украине ликвидированы около 620 оккупантов. На 509-е сутки войны потери армии РФ превысили 238 300 человек.

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