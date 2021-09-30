В России убили трех студенток медицинского колледжа: тела нашли после пожара. Фото и видео

В Оренбургской области РФ были убиты три студентки медицинского колледжа. Сначала появилась версия, что их зарубили топором, но в Следственном комитете заявили о ножевых ранениях.

Об этом сообщают Telegram-каналы 112, Baza и 360tv. Тела двух девушек с признаками насильственной смерти обнаружили после пожара в квартире жилого дома в городе Гай, третья погибшая была найдена во дворе этого же дома (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

На месте преступления полицейские также нашли много бутылок.

Средний возраст всех жертв – 18 лет. Известно, что они приехали из Башкирии и снимали квартиру.

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Человек, который совершил тройное убийство и пытался скрыть преступление, сейчас разыскивается. По неофициальной информации, подозреваемый – 18-летний парень.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц" Уголовного кодекса РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Киселевск (Кемеровская область России) нашли убитыми двух 10-летних девочек Настю Феслер и Ульяну Дегтярь, которые пропали днем ранее. Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве школьниц.