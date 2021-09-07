В России мужчина похитил и убил двух школьниц: выяснились детали трагедии. Фото и видео

В городе Киселевск (Кемеровская область России) нашли убитыми двух 10-летних девочек Настю Феслер и Ульяну Дегтярь, которые пропали накануне. Задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве школьниц.

Об этом сообщают Telegram-каналы 360tv и LIFE SHOT. В последний раз одноклассниц видели в магазине с мужчиной, который покупал им сладости. Они называли его "дядей Витей" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам продавщицы, мужчина "набрал полную тележку вкусностей". Вскоре его личность была установлена благодаря информации с камер наблюдения.

Подозреваемого зовут Виктор Пестерников, ему 41 год, в 2019-м вышел из тюрьмы, где провел 10 лет. За решеткой он оказался за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Сначала задержанный утверждал, что просто купил девочкам семечки, но потом сознался в изнасиловании и убийстве. Он показал правоохранителям место преступления и где спрятал тела.

Мужчина передан следственным органам, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове иностранец изнасиловал 13-летнюю девочку, мужчину задержали.