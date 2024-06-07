В России убили известного пропагандиста, писавшего доносы на российских звезд

В Московской области РФ в ночь на 7 июня убили известного доносчика, писавшего кляузы на российских "звезд" и катавшегося на оккупированные территории Украины с "гуманитарной миссией". Убитый Антон Еговцев занимал должность заместителя председателя российского движения "Зов народа", активистам которого не давала покоя антивоенная позиция публичных россиян, а также их "аморальное поведение".

Об убийстве сообщили ряд российских СМИ, а также беларуское издание "Наша Ніва". При этом, несмотря на бурную "деятельность" Еговцева, убили его, судя по всему, не те, на кого он "стучал", а пылкий поклонник его жены.

"В Подмосковье убили участника движения "Зов народа" 37-летнего Антона Еговцева. Информацию о его гибели подтвердили в организации... Еговцев был известен жалобами, которые писал на российских звезд", – пишет "Наша Ніва".

"Осторожно, новости" отмечают: движение, одним из руководителей которого был Еговцев, прославилось доносами в силовые ведомства с требованием проверить публичных людей в РФ из-за антивоенной позиции, "аморального" поведения или высказываний.

"Они писали доносы на Би-2, Ельцин-центр, Максима Галкина, Анастасию Ивлееву и других известных россиян", – отмечает издание.

Так, по мнению активистов движения, антивоенная позиция артистов и активистов может скрывать под собой "госизмену". А мероприятия вроде "голой вечеринки" Ивлеевой также должны стать предметом реакции силовиков, ведь развлечения во время, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности" – недопустимы.

Еще одно росСМИ утверждает, что кроме должности зампреда движения Еговцев был также пресс-секретарем "Зова народа".

"Он регулярно посещал Донбасс с гуманитарной миссией", – добавили пропагандисты.

Тело Еговцева нашли с множественными ножевыми ранениями в подъезде дома.

Несмотря на то, чем занимался убитый, его профессиональная деятельность как мотив преступления рассматривается в качестве второстепенной версии. Основной же является конфликт с давним поклонником супруги Еговцева.

"У погибшего был конфликт с поклонником его жены, который преследовал его. Убийца его караулил, преследовал жену, "закрывался в машине и проводил пальцем по горлу", – пишет одно из изданий.

Также некоторые росСМИ сообщили, что предполагаемый поклонник-убийца якобы уже найден: он, утверждают пропагандисты, находится в больнице с ножевым ранением, которое успел нанести ему доносчик. Убийца якобы работал тренером по мотокроссу в Подмосковье.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне проводят уроки по доносам для детей на оккупированных территориях. На этих "занятиях" украинских детей учат определять "экстремистов" и "террористов", а также агитируют сообщать о таких людях оккупантам.

Во время этих уроков по доносам маленьким украинским также демонстрируют пропагандистские видео и читают лекции о "нацистах" в Украине.

Таким образом, считают в Центре, оккупанты хотят убедить маленьких украинцев доносить на своих "неблагонадежных" родителей.