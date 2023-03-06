Выбрал жизнь, а не позорную смерть: в Белгороде разгорелся скандал после добровольной сдачи в плен российского военнослужащего

Российский военнослужащий, который нес службу в Белгородской области вблизи границы с Украиной, добровольно сдался в плен нашим Силам обороны. Ефрейтор Конычев прикрывал государственную границу РФ в составе оперативной группы "Белгород".

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Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб. Границу с Украиной россиянин перешел в ночь с 24-го на 25-е февраля.

Своему товарищу по службе он сказал, что хочет в туалет, а сам, взяв с собой служебный автомат Калашникова, боекомплект, рацию и тепловизор, направился в сторону Украины. С тех пор его никто не видел. А уже утром, после окончания ночного дежурства, в подразделении заметили отсутсвие военного – в расположении солдат не появился.

В Белгороде из-за добровольной сдачи военнослужащего в плен разгорелся серьезный скандал. Было начато служебное расследование по факту этого происшествия.

В ходе него выяснилось, что в одной из частных бесед Конычев поднял речь о проекте "Хочу жить" (Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными министерства обороны Украины). В частности, он показывал сослуживцам интервью российских оккупантов, которые сотрудничали со Штабом и сдались в плен.

Об этом военнослужащие из группы ефрейтора рассказали представителям следственных органов.

Теперь командование армии РФ, параллельно с этим расследованием, решило еще пристальнее следить за своими подчиненными. Начальникам подразделений приказали проверять личные вещи военнослужащих на предмет наличия мобильных телефонов, а так же подозрительных чатов и звонков в мессенджерах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные захватили в плен мобилизованного из Иловайска Александра Михайлова. Он сам признался в совершении насилия и мародерства.

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