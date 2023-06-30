'Головорез промахнулся': 'униженный' Путин попал на обложку The Economist. Фото

Президент России Владимир Путин попал на обложку The Economist. В статье, посвященной итогам недавнего мятежа наемников ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, российского диктатора сравнили с "головорезом, промахнувшимся в гангстерской организации, в которую он превратил Россию" и заметили, что слабость Путина растет.

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Обложка с униженным Путиным опубликована в Twitter издание. В Офисе президента Украины на публикацию отреагировали, констатировав, что унижение – это то, чего больше всего боится российское руководство.

В The Economist Путина изобразили с растрескавшимся лицом: очевидно, так редакция издания иллюстрировала крах иллюзии "всесильности" и "авторитетности" диктатора внутри России, ставший очевидным после мятежа Пригожина.

"Владимир Путин похож на головореза, промахнувшегося в гангстерской группе, в которую он превратил Россию. Мятеж Группы Вагнера обнаружил его растущую слабость", – сопровождали яркую иллюстрацию подписью в профиле издания.

На обложку отреагировали в ОПУ.

"Это то, чего враг боится – унижение", – отметил глава президентского офиса Андрей Ермак.

В статье под названием "Унижение Владимира Путина", посвященной анализу результатов мятежа, ее авторы констатировали: Путин давно провалился как реформатор, при его правлении Россия увязла в тотальной коррупции и экономической стагнации, а президент РФ оказался неспособным превратить Россию в нечто большее от поставщика нефти и газа, эпоха которых подходит к концу. Сейчас же он терпит поражение как "полководец военного времени", ведь его "спецоперация" длится уже 16 месяцев - и конца-края ей не видно.

А мятеж ЧВК "Вагнер" доказал полную несостоятельность Путина выполнять даже его главную обязанность: обеспечивать безопасность государства, которым он руководит.

"Независимо от того, произойдет ли падение Путина в ближайшее время или через месяцы или годы, он войдет в историю как "грубый промах". Он не столько царь, сколько просто главный головорез в опустошенной банде, в которую он превратил Россию. Более того, в мире, где сила решает все, он сейчас выглядит как ослабленный головорез", – пишут авторы статьи.

Они убеждены, что бунт "вагнеровцев" олицетворяет "гнилость государства", которую создал Путин. После решения российского минобороны подмять под себя частную армию Пригожина последний "взбунтовался, протестуя против ошибочно задуманной путинской войны, некомпетентности российской армии и потерь, которые она понесла в Украине". И это перечеркнуло лживую российскую пропаганду.

Пригожину удалось, считает The Economist, удалось показать, насколько Путин оторван от реальности и насколько деградировали российские спецслужбы во время правления бывшего КГБиста. Да и факт, что Путин сначала грозился жестоко наказать Пригожина, а затем отпустил бунтовщиков в Беларусь безо всякого наказания – очень показателен.

"Оптимисты воспримут слабость Путина как доказательство того, что его правление обречено. Если бы это было так. Реальность такова, что деспоты, даже слабые, могут выжить в течение длительного времени, если нет очевидной альтернативы, и если у них до сих пор есть много оружия и безжалостности, чтобы использовать его... Посмотрите на Александра Лукашенко в соседней Беларуси или на Башара Асада в Сирии... Путин сейчас, похоже, намерен восстановить свою власть, руководя жестокими репрессиями и чистками, но рано или поздно его способность переждать неприятности покинет его. Мир должен быть к этому готов", – пишет издание.

Наибольшей угрозой после падения России в хаос остается наличие в РФ более 4 тысяч ядерных боеголовок, напоминает издание. Однако Путин доказал, что коррумпированная вертикаль власти, заточенная на одного человека, не способна управлять сверхдержавой.

"Путь к порядку и благоразумию для России будет опасен, но пока господин Путин носит корону, а его солдаты мечтают об имперском правлении над Украиной, этот путь не может даже начаться", – резюмировали авторы статьи.

Напомним, ранее президент США Джо Байден высказался о попытке переворота в РФ. По его мнению, после мятежа ЧВК "Вагнер" Путин стал слабее, он проигрывает войну не только в Украине, но и дома.

Байден также отметил, что события 23-24 июня нанесли серьезный удар по авторитету Путина внутри России.