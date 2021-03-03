В России священник-гей спровоцировал сексуальный скандал и сбежал от травли в Амстердам

Бывший священник Русской православной церкви (РПЦ) из Ростова-на-Дону (Россия) Александр Усатов открыто признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации после того, как покинул церковь и сбежал в Нидерланды.

Об этом экс-протоиерей рассказал в статье на сайте "Сноб". Он также заявил о травле со стороны митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Игоря Иванова), которому мужчина давно признался, что он гей.

"Геи в РПЦ находятся в двойственной ситуации. С одной стороны, все знают о существовании гей-лобби и возможности сделать легкую карьеру, пройдя через архиерейскую постель. С другой стороны – наиболее активные прихожане церкви – ярые гомофобы, и опираясь именно на них, РПЦ строит из себя оплот традиционной сексуальной морали. Получается, что система позволяет практиковать гомосексуальные связи, только если ты не выносишь их за пределы системы", – написал Усатов.

По словам бывшего священника, в Донской семинарии хотели избавиться от преподавателей – представителей ЛГБТ. Его тоже подозревали в нетрадиционной ориентации, но не нашли причин для увольнения. Тогда он решил уйти из церкви сам, боясь огласки своей личной жизни, а также из-за давления со стороны митрополита.

"Даже на собраниях священников он пытался меня всячески задеть и унизить, используя надуманные и ничтожные поводы...Осенью 2019 года митрополит, подкравшись сзади, отвесил мне щелбан прямо на глазах у моих коллег. Это был жест крайнего неуважения, ведь я не какой-нибудь мальчик, а протоиерей с 15-летним стажем. Позже он не раз выговаривал мне, что длинный язык относительно "голубой темы" до добра не доведет", – рассказал Александр.

В марте 2020 года на Усатова написали донос, где обвинили его в поддержке и пропаганде идей оппозиционера Алексея Навального и ЛГБТ-агитации среди молодежи. Вскоре он подал прошение на имя патриарха лишить его сана.

После этого, по словам Усатова, среди священников начала распространяться клевета о то, что он якобы спаивал и насиловал студентов. Ему запретили совершать службы из-за придуманного митрополитом диагноза "шизофрения" и уволили из семинарии. Священник через прокуратуру и инспекцию труда пытался доказать незаконность увольнения, но вскоре ему пришлось покинуть Россию.

"Митрополит продолжил давить на меня, но делал это всегда очень аккуратно, не афишируя свою роль...мне поступило несколько звонков и сообщений от людей из ближайшего круга митрополита. Мне говорили, что я должен прекратить писать в интернете и уехать из Ростова-на-Дону, иначе со мной расправятся физически", – отметил бывший священник.

Сейчас Усатов живет в Нидерландах в городе Амстердам на государственное пособие.

В то же время пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский заявил, что ни митрополит, ни другие священники раньше якобы не знали об ориентации Усатова, пишут "РИА Новости". По его словам, если бы это было известно, в церкви это бы не потерпели.

"Травля была просто невозможна, потому что, чтобы травить человека, нужно о нем что-то знать…Если бы все знали, что Усатов является гомосексуалистом, ни церковное сообщество, ни клир наш, ни верующие терпеть бы этого не стали", – сказал Петровский.

Пресс-секретарь добавил, что сейчас решается вопрос об официальном лишении экс-священника сана, документы находятся в церковном суде.

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