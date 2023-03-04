На выезде из России задержали женщину, которая якобы финансировала воинов ВСУ: ей грозит 20 лет тюрьмы

Жительница Москвы, имя которой правоохранительные органы РФ не раскрывают, была задержана при попытке выезда с территории России. Она подозревается в том, что перечисляла деньги на помощь украинским солдатам, что расценивается в государстве-агрессоре как измена родине.

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Об этом сообщают пропагандистские СМИ. Жещину будут судить в Лефортовском суде, ей грозит до 20 лет тюремного заключения (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, — преступления, предусмотренного статьей 275 УК России", – передают медиа сообщения от ФСБ.

Сейчас подозреваемая содержится в изоляторе. Ее показания и сведения с допросов также остаются закрытыми для общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России началось судебное разбирательство первого уголовного дела, фигурантом которого проходит участник войны против Украины. Оккупант родом из Удмуртии Сергей Батуев через месяц после возвращения с фронта расстрелял в своем гараже знакомого, затем задушил и спрятал его тело в лесу.

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