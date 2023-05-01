В России студентов хотят заставить работать на оборонных заводах: СМИ раскрыли подробности

Государство-террорист Россия планирует использовать студентов в качестве рабочей силы на предприятиях военно-промышленного комплекса. На заводы по распределению хотят отправлять выпускников бюджетных отделений вузов.

Видео дня

Авторы законопроекта объясняют инициативу заботой о студентах, которые не могут трудоустроиться из-за отсутствия опыта, а также необходимостью борьбы с дефицитом кадров. Об этом пишут росСМИ.

В пояснительной записке к законопроекту, который в Госдуму направили депутаты из Татарстана утверждают, что хотят заставить студентов работать на оборонных заводах, чтобы якобы "гарантированно обеспечить молодых специалистов работой, согласно полученной квалификации". При этом отмечается, что выпускники вузов должны будут проработать не менее трех лет по завершении обучения.

Примечательно, что в случае отказа от принудительного трудоустройства, студент должен возместить государству расходы на свое обучение. Распределением выпускников на оборонные заводы должны заняться специальные комиссии, созданные на базе университетов.

Стоит отметить, что распределение для выпускников вузов было обязательным в СССР. Студент был обязан отработать по распределению три года и только после этого мог поменять место работы по собственному желанию.

Напомним, в Москве стали вручать повестки студентам вузов. В конце апреля учащиеся как минимум трех высших учебных заведений, включая тех, у кого была отсрочка от призыва, получили приглашение в военкомат.

Ранее сообщалось, что во временно захваченном страной-агрессором Россией Мариуполе студентов обязывают становиться на военный учет. Это касается тех, кто получил паспорт РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!