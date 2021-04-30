В России столкнулись микроавтобус с баскетбольной командой и КамАЗ: погибли 5 детей, 18 человек ранены

В пятницу, 30 апреля, в России в Ставропольском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли пятеро детей, еще 18 человек получили травмы.

Как сообщают РИА Новости, на автодороге "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, среди которых был грузовик и микроавтобус. Последний ехал из Волгограда в Черкесск и вез детей на соревнования по баскетболу.

В автобусе находились 14 детей и четверо сопровождающих, всех пострадавших госпитализировали в медучреждения. Все погибшие были девочками 2008 и 2009 года рождения. Еще одного ребенка удалось реанимировать, передает "Подъем".

Появился полный список учениц спортшколы олимпийского резерва № 2 Волгограда, которые были в автобусе: Шахматова Екатерина, Грошева Алиса, Китаева Софья, Нелюбова Мария, Красникова Злата, Егорова Елизавета, Нагаева Алина, Кувашева Анара, Волкодавова Виктория, Осиповская Арина, Деменская Эллина, Корникова Дарья, Астафьева Софья. Он был опубликован МЧС.

Telegram-канал "Mash" опубликовал список имен погибших в ДТП спортсменок: Варвара Прохоренко 2009 года рождения, Арина Осиповская 2009 года, Дарья Корникова 2008 года, Эллина Деменская 2008 года, Алиса Грошева 2008 года.

В результате аварии не пострадал только один ребенок – Софья Китаева, ей не потребовалась госпитализация.

По данным краевого управления ГИБДД, причиной аварии могло стать опрокидывание грузовика во время маневра на дороге, из-за чего он придавил микроавтобус, сообщает ТАСС.

Водитель грузовика рассказал, что на трассе две машины пошли на обгон колонны, одна из них в результате врезалась в КамАЗ, который столкнулся с автобусом. По словам автомобилиста, больше он ничего не помнит.

Появилась также информация о том, что перевозка спортивной команды не была санкционирована, за рулем якобы был кто-то из родственников девочек. Сами соревнования при этом предварительно не были ни с кем согласованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией Крыму произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автомобиля скорой помощи.