В России сожгли военкомат, чтобы избежать призыва на войну в Украину. Видео

В Луховицах Московской области сторонник антипутинской оппозиции раскрасил ворота местного военкомата в цвета Государственного Флага Украины и написал: "Я не пойду убивать братьев". После чего он перелез через забор и забросил в окна здания коктейли Молотова, что вызвало пожар.

Таким образом молодой человек попытался уничтожить архив с личными данными резервистов-призывников, которых могут послать на войну в Украину. Об этом сообщает один из российских Telegram-каналов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Россиянин пояснил, что он не намерен выполнять преступные приказы и надеется, что предотвратил неоправданное кровопролитие среди своих одноклассников и друзей. Он также призвал сограждан совершать такие же активные и радикальные действия, поскольку уличные протесты не приносят желаемого результата.

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"Считаю, что это надо распространить. Украинцы будут знать, что в россии за них бьются, не все боятся и не всем безразлично. Наши протестующие должны вдохновиться и действовать решительнее", – указал мятежник в своем анонимном сообщении.

Он добавил, что подобные акции могут еще сильней сломить дух российской армии, которая убивает мирных украинцев и бомбит их города. Также это отразится и на правительстве в Кремле, которое воочию будет наблюдать, насколько оно презираемо и ненавидимо в глазах собственного народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в день 8 марта женщины вышли на акции против войны в Украине. Сотни матерей и жен были призваны лидерами оппозиции призвать Путина прекратить посылать их мужчин как пушечное мясо на бессмысленную, но кровопролитную войну.

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