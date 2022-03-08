'Для Путина люди – пушечное мясо': у Навального призвали россиян выйти 8 марта на митинги против войны. Видео

В Международный женский день, 8 марта, граждан РФ призвали выходит в своих городах на акции против войны, начатой лидером их страны в Украине. Временем старта митингов названо 14:00 вторника, а местом проведения – центральные площади.

С заявлением выступила пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш. Она записала видеообращение в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Праздник – 8 марта. Женский день... Важно, что это тот самый момент, когда мы должны твердо заявить, чего в этот день мы хотим на самом деле. Мы хотим, чтобы этой войны не было, чтобы она прекратилась немедленно. Мы тоже здесь есть и с нашим мнением нужно считаться", – подчеркнула Ярмыш.

Видео дня

Она отметила: большинство считает, что война – это не женское дело, их в ней вспоминают только дважды: когда те, плача, провожают мужчин и сыновей воевать, и когда они встречают выживших.

При этом Ярмыш показала несколько фото военных реалий в Украине. В частности, рожениц в киевском метро, которые родили своих детей фактически на голом бетоне и без полноценной врачебной помощи. А также фото плачущей украинки, вынужденной с детьми бежать из города, в который пришла война. Еще на нескольких кадрах были пожилые россиянки – они вышли на улицы с призывами "Нет войне!" и "Мир", не побоявшись, что будут задержаны.

"Женщины не исчезают, когда начинается война, они там, в самом центре – рожают, спасают, протестуют и скорбят. Они живут возле нее так же, как и мужчины. И несут груз такой же, как мужчины, а иногда и больший. Потому что они не выбирали эту войну, не посылали на нее своих детей и мужей", – подчеркнула Ярмыш.

Она отметила, что главе РФ "Путину плевать на любую человеческую жизнь – русскую или украинскую", его интересуют только собственные деньги и власть.

Для российского лидера, выразила убеждение Ярмыш, "все люди, сражающиеся на фронте, безымянные".

"Пушечное мясо, расходный вариант, буквально, скот, который он гонит на убой, чтобы можно было как можно дольше сидеть на мешке с деньгами", – перечислила пресс-секретарь Навального.

Она призвала земляков наконец осознать, что Путин сам не верит ни в какой "русский мир", фашистов и денацификацию, "искоренить" которые он якобы намерен "освободительной операцией" в Украине.

"Жизнь ваших родственников, ваших друзей и близких, которая будет перемолота войной, для него ничто", – объяснила оппозиционер, призывая россиян выходить на улицы и протестовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Алексей Навальный больше года находится за решеткой. После вторжения РФ в Украину он через соцсети призвал сограждан не быть трусами и выходить на акции протеста против войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!