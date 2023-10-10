В России создали теневую армию государственных наемников: расследование раскрыло громкие данные о ЧВК 'Редут'

Российское Главное управление Генерального штаба ВС РФ (более известное как ГРУ – Главное разведывательное управление) создало теневую армию государственных наемников под видом ЧВК "Редут". Именно военная разведка страны-агрессора финансирует и контролирует этих боевиков, участвовавших в боях против Украины в Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом стало известно из расследования проектов Радио Свобода "Схемы" и "Система" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Официально ЧВК "Редут" в РФ позиционируется как якобы добровольческое формирование, однако на самом деле туда скрыто вербуют наемников для российской разведки.

На эту связь с ГРУ указывают внутренние документы ЧВК – в них сами бойцы отмечают, что подчиняются военной разведке страны-агрессора. Например, об этом свидетельствует рапорт по потерям одного из подразделений "Редута" – "Волков".

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Еще одним свидетельством стала справка, выданная одному из военных. В этом документе указана воинская часть, которая, согласно анализу журналистов, входит в состав другой в/ч – 21208. Последняя в свою очередь является частью спецназовцев ГРУ ГШ РФ, воюющих против Украины с 2015 года.

Кроме того, прямо о связи ЧВК "Редут" с ГРУ говорят оккупанты, которые в 2022 году попали в плен в Украине. Они рассказали, что ехали служить в 16-ю бригаду специального назначения ГРУ Генштаба России. База этого подразделения под названием "Тригуляй" находится под Тамбовом – именно там "редутовцы" проходят тренировки перед тем, как отправиться на фронт в Украину.

Журналисты также выяснили имена нескольких высокопоставленных военных РФ, связанных с ЧВК. Так, полковник Алексей Кондратьев является одним из основных кураторов так называемого "добровольческого корпуса" по линии ГРУ, а генерал-лейтенант и заместитель председателя российской разведки Владимир Алексеев оказался главным инициатором создания ЧВК "Редут".

"За набор наемников в так называемые "частные военные компании" и "добровольческие формирования" отвечает, вероятнее всего, Сергей Дроздов. В 2021 году Дроздов получал доход в Военной академии генерального штаба ВС РФ. А в 2023 году вступил в должность и.о. начальника 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ. Эта структура отвечает за организацию призыва и комплектацию войск", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине установили имя одного из российских оккупантов, пытавших гражданских во время оккупации Балаклеи Харьковской области. Это 34-летний россиянин Султан Паштов – боевик батальона "Чибис", входящего в состав ЧВК "Редут".

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