В Москве вспыхнул мощный пожар: валит черный дым, к борьбе с огнем привлекли авиацию. Видео

На окраине Москвы (РФ) 30 мая загорелся склад бывшего машиностроительного завода "Торос". В масштабном пожаре стены здания частично обрушились, оттуда доносились небольшие взрывы, а к тушению привлекли авиацию.

Местные Telegram-каналы опубликовали ряд видео с места ЧП в российской столице. Отмечается, что оно произошло в районе Новогиреево.

По данным пропагандистов, возгорание началось примерно в 04:20 по местному времени в складе на улице Мартеновской.

Огонь быстро распространился по помещениям, обрушилась часть кровли и произошла деформация стен. Россияне, снявшие с разных ракурсов огромный столб черного дыма, говорили, что оттуда доносятся громкие "хлопки".

В МЧС РФ сначала указали, что горит разноуровневое производственно-складское здание на 2000 кв. м, впоследствии площадь пожара расширилась до 4000 кв. м. На его тушение направили 100 пожарных и вертолет Ка-52.

"Пожару присвоен третий ранг сложности, есть угроза перехода огня на соседнее двухэтажное здание, движение по Мартеновской улице перекрыто. Информации о пострадавших пока не было", – писали российские паблики.

Как сообщал OBOZ.UA, в России в ночь на 27 мая неизвестные дроны атаковали топливно-заправочную станцию в Ливнах Орловской области. Пока там тушили пожар, на территории упал еще один БПЛА и привел к жертве.

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