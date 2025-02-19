В России солдаты из КНДР проходят обучение на новой военной технике: в ГУР раскрыли подробности

На территории Российской Федерации около 1000 военнослужащих из КНДР учатся использовать новую военную технику. Северокорейские солдаты быстро адаптируются к ведению современной войны.

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Об этом в интервью для южнокорейского издания The Chosun заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов уточнил: развертывания дополнительных северокорейских сил специального назначения или подкреплений пехоты в Курской области РФ сейчас нет.

"Однако наблюдается явное увеличение числа артиллерийских и ракетных подразделений, а также вспомогательного персонала", – заявил Буданов.

Скибицкий отметил, что войска Ким Чен Ына обучаются очень быстро, всего за несколько месяцев они адаптируются к современным тактикам и стратегиям.

"Их боевая эффективность значительно возросла – не только в применении традиционного вооружения, такого как танки, но и в работе с современными системами, в частности дронами", – рассказал представитель ГУР.

Отвечая на вопрос о состоянии северокорейских сил, Буданов подсчитал, что около 4000 боевиков стали "двухсотыми" или "трехсотыми".

"Несмотря на эти потери, их деятельность продолжается без серьезных сбоев", – отметил он.

Как ранее писал OBOZ.UA, военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку М-1978 "Коксан". Удар по ней был нанесен в Луганской области бойцами 412 отдельного полка беспилотных систем Nemesis.

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