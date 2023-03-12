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В России село затопило фекалиями, местные жители жалуются на запах. Видео

Марина Погорилко
Новости России
1 минута
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В России село затопило фекалиями, местные жители жалуются на запах. Видео

Одно из сел Воронежской области России затопило коровьими фекалиями. Местные жители пожаловались на невероятную вонь.

Видео дня

Соответствующие видео опубликовали Telegram-каналы. Отмечается, что утечка произошла из-за прорыва плотины пруда, куда сливали отходы коров из мясомолочного комплекса. В результате инцидента утонули в фекалиях центр населенного пункта, магазины и стадион (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость далее).

Напомним, что этот случай в России – далеко не единичный. Населенные пункты "мощного" государства регулярно страдают от так называемых "фекальных" инцидентов. В частности, в октябре прошлого года он случился в Волгограде. Улицы города три дня были затоплены фекальной водой в результате коммунальной аварии на канализации, в то время как 200 тысяч человек оставались без воды и частично без отопления.

Пользователи сети решили, что на самом деле это в Волгограде взорвалась "грязная бомба", о которой Россия тогда говорила всему миру.

Но затопленные фекалиями населенные пункты РФ – это "цветочки". Ранее в прессе появилась информация о том, что президента России Владимира Путина в зарубежных поездках сопровождает специальный телохранитель, который в туалетах собирает его мочу и фекалии в чемодан и вывозит обратно в РФ. Сообщалось, что это делается для того, чтобы никто не мог взять образцы экскрементов Путина для анализов и узнать состояние его здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в мае 2022 года в российском Саратове из-за прорыва канализации посреди улицы возник "фонтан" из фекалий. На территории в несколько квадратных метров все было завалено нечистотами;

– в российском городе Новозыбков фото участников путинской "спецоперации", ликвидированных на фронте в Украине, поставили прямо у туалета в Брянском техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники. Это возмутило родственников погибших россиян, которых они считают своими "героями".

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