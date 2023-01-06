В РФ фото ликвидированных в Украине участников ''спецоперации'' разместили возле туалета: родственница устроила истерику

В российском городе Новозибков отличились установлением мемориала землякам-оккупантам. Фото участников путинской "спецоперации", ликвидированных на фронте в Украине, поставили просто возле туалета в Брянском техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники.

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Это возмутило родственников погибших россиян, которых они считают своими "героями". Ситуацию описали местные СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В брянском ПТУ лучше место не нашлось. Фотографии участников "СВО" поставили на тумбочки возле туалета. Это возмутило родственников погибших: "Награды техникума стоят на очень видном месте в холле, а для героев места не нашлось. Вот она правда, справедливость, патриотизм, показуха была, да и только", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о "скандале" сперва рассказали в ВК-сообществе "Новозыбков FOX". А пропагандисты в своем "журналистском расследовании" выяснили, что тревогу забила тетя одного из ликвидированных солдат российской армии Светлана Атрошенко (Моталыга). То, как отнеслись к памяти ее племянника в родном техникуме после торжественных речей и пространных некрологов, она охарактеризовала как "вопиющий случай".

"Незадолго до Нового года мы посетили учебное заведение, где обучался наш родственник, и где, казалось бы, чтят память ребят. И вот, что мы увидели. Фотографии погибших героев: Моталыги Дмитрия и Сараквашина Максима, – были возле служебного туалета", – заявила россиянка.

Также пожаловалась, что объяснить ситуацию родственникам погибших в учебном заведении якобы отказались. Она потребовала, чтобы те, кто допустил подобное, "понесли должное наказание" за глумление "над памятью российских бойцов", которые в Украине расстреливали мирные города и убивали невинных жителей.

В комментариях российского соцсообщеста попытались заверить, что уголок с портретами оккупантов Моталыга и Сараквашина переставили к туалету исключительно на время новогодних праздников – "чтобы освободить место под елку".

Но родственницу захватчика это не устроило и она пообещала, что "так этого не оставит", пожалуется главе города и даже отправит электронное сообщение в приемную брянского губернатора.

По данным росСМИ, оккупанта Дмитрия Моталыгу на родине похоронили еще в конце апреля 2022 года. Он был десантником, служил в армии РФ по контракту.

А его товарищ-захватчикМаксим Сараквашин "демилитаризировался" в марте 2022 года. Кроме того, что был родом из села Лакомая Буда Климовского района Брянской области, о ликвидации этого "самоотверженного защитника отечества" россиянам ничего не рассказали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы совета безопасности России Дмитрий Медведев устроил истерику из-за военной помощи США для Украины. Он снова попытался угрожать НАТО.

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