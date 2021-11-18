В России с неба упал неизвестный объект: его зафиксировали на видео

Жители российского Ижевска засняли момент падения неизвестного объекта, который по виду напоминает метеорит. Он был зафиксирован вечером 17 ноября.

Кадры падения опубликовали в социальных сетях. Что это за объект, пока неизвестно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Падение "метеорита" зафиксировали на видеорегистраторы. На видео видно, что светящийся объект очень быстро приближается к земле, вспыхивает и исчезает с поля зрения.

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Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, что в феврале 2013 года на российский Челябинск упал метеорит. Небесное тело взорвалось на высоте 23 км с мощность в 300-500 килотонн (что в 20 раз мощнее взрыва атомной бомбы в Хиросиме). Он стал самым крупным из упавших на Землю со времен Тунгусского метеорита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде в октябре метеорит проломил крышу и упал в кровать со спящей женщиной.