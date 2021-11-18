В России с неба упал неизвестный объект: его зафиксировали на видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
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В России с неба упал неизвестный объект: его зафиксировали на видео

Жители российского Ижевска засняли момент падения неизвестного объекта, который по виду напоминает метеорит. Он был зафиксирован вечером 17 ноября.

Кадры падения опубликовали в социальных сетях. Что это за объект, пока неизвестно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Момент падения "метеорита" над Ижевском.

Падение "метеорита" зафиксировали на видеорегистраторы. На видео видно, что светящийся объект очень быстро приближается к земле, вспыхивает и исчезает с поля зрения.

Видео дня
Момент падения "метеорита" над Ижевском.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.

Напомним, что в феврале 2013 года на российский Челябинск упал метеорит. Небесное тело взорвалось на высоте 23 км с мощность в 300-500 килотонн (что в 20 раз мощнее взрыва атомной бомбы в Хиросиме). Он стал самым крупным из упавших на Землю со времен Тунгусского метеорита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде в октябре метеорит проломил крышу и упал в кровать со спящей женщиной.

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