В России резко возрос интерес к эмиграции: люди массово ищут информацию в сети

В РФ резко возрос интерес к эмиграции. Россияне массово ищут соответствующую информацию в сети.

Так, согласно сервису Google Trends, 2 марта запрос со словом "эмиграция" вводили в десятки раз чаще, чем обычно.

Множество россиян уже уезжают, опасаясь политических, социальных и экономических последствий, которые вызывает война и санкции, пишет "Медуза".

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Некоторые боятся мобилизации, другие – репрессий против людей, которые выступают против войны.

Один из решивших уехать, 29-летний москвич Валерий рассказал, что боится не того, что НАТО будет воевать с Россией, а репрессий внутри страны.

"Представим оптимистичный сценарий, при котором война в Украине завершается в самое ближайшее время и Путин выводит войска. Нет никаких оснований думать, что жизнь в России после этого станет легче, что не начнутся репрессии против оставшихся журналистов, которые называют войну не "спецоперацией", а войной. Нет никаких гарантий, что они не станут судорожно проверять соцсети всех людей, которые хоть что-то писали о войне в Украине. Что не будут приходить домой к тем, кто выходил на антивоенные акции, как это было после митингов в поддержку Алексея Навального. Это главная причина, по которой я уезжаю", – объяснил он.

31-летняя Виктория заявила, что не хочет оставаться в закрытой стране, а ее самый большой страх – что Россию закроют.

"Еще я боюсь, что моего 35-летнего мужа заставят идти на войну, а это не наша война. Почему наши мужчины должны за это гибнуть, я не понимаю… Я испугалась, что сейчас начнется всеобщая мобилизация, и тогда уже мой муж не сможет выехать из страны", – подчеркнула женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский бизнесмен, бывший нефтяной магнат Михаил Ходорковский призвал россиян выходить на улицы против президента Владимира Путина. Антивоенные митинги по всей стране запланированы на 6 марта.

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