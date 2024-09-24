В России решили освобождать от уголовной ответственности подсудимых, которые будут воевать против Украины: что это значит

Государственная дума РФ 24 сентября приняла закон об освобождении от уголовной ответственности участников "СВО". Кроме того, принят закон, позволяющий обвиняемым по уголовным делам заключать контракт с минобороны РФ еще на этапе рассмотрения дела в суде.

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Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ. Оба документа приняты сразу во втором и третьем чтениях, их внес в Госдуму Верховный суд РФ.

Первый закон в позволяет приостанавливать судебное рассмотрение уголовных дел и затем освобождать от уголовной ответственности подсудимых в случае их призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время.

Также документ предуматривает возможность приостанавливать судебный процесс в отношении лиц, совершивших преступление в период прохождения военной службы в армии РФ в периодмобилизации, военного положения или в военное время.

Аналогичный правовой механизм будет распространяться на осужденных, приговор в отношении которых уже вынесен, но не вступил в силу, в том числе на стадии апелляции.

Второй документ также касается периодов мобилизации, военного положения и военного времени.

Он позволяет заключать контракт о прохождении службы в армии страны-агрессора РФ с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Как писал OBOZ.UA в своем материале, тяжелые потери войск России в Украине заставляют кремлевский режим идти на все большие уловки, чтобы отправить на войну новое пушечное мясо. Теперь контракты с минобороны РФ заключают как подозреваемые, так и обвиняемые – то есть еще на стадии суда. А преступники, кому удалось выжить, теперь охотятся за своими соотечественниками. Участие в "СВО" стало гарантированным способом избежать наказания за даже особо тяжкое преступление, и этим пользуются настоящие отморозки.

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