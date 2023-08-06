'Хотим контролировать': Песков сделал новое циничное заявление об оккупации украинских областей

В России сделали очередное циничное заявление о войне против Украины. В Кремле выдали, что хотят контролировать все украинские регионы, которые ранее записали в российскую конституцию.

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Также в государстве-агрессоре заявили, что не видят оснований для мирного соглашения с Украиной и пригрозили "продолжать операцию в обозримом будущем". Такие заявления в комментарии New York Times сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты издания задали пресс-секретарю Владимира Путина прямой вопрос, стремится ли РФ оккупировать еще больше украинских территорий. В ответ Песков упомянул о российской конституции, куда оккупанты вписали как свои Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины.

По его словам, РФ "хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции страны как российские".

Более того, спикер Кремля взялся угрожать продолжением войны против Украины "в обозримом будущем".

"В настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет, операция на Украине продолжится в обозримом будущем", – заявил он.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных американских и европейских чиновников сообщило: на Западе убеждены, что Путин попытается дотянуть войну в Украине до выборов в США.

Российский диктатор рассчитывает на поражение действующего президента США Джо Байдена и снижение поддержки Вашингтоном Украины. К том уже, Путин считает, что если в Белый дом вернется предшественник Байдена Дональд Трамп – он поможет РФ выбраться из тупика в Украине.