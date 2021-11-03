В России разбился военно-транспортный самолет: не долетел 4 км до аэропорта

В Иркутской области РФ грузовой самолет Ан-12 "Гродно" потерпел крушение во время посадки. Он летел из Якутска и пропал с радаров, когда заходил на второй круг.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. На борту находились только 8 членов экипажа. Два человека погибли, судьба еще шестерых неизвестна.

Самолет рухнул в районе села Пивовариха в 4 километрах от аэропорта, он загорелся при падении. Сейчас обломки воздушного судна тушат пожарные.

По данным ТАСС, причиной крушения могли стать ошибка пилотирования или техническая неисправность.

На данный момент известно, что самолет шел транзитом, осуществляя перевозку продуктов.

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Ан-12 – советский военно-транспортный самолет. Разработан в АНТК имени Антонова в 1950-х годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 октября в Республике Татарстан (РФ) потерпел крушение самолет L-410. На его борту находилось 22 человека – парашютисты и два члена экипажа. В авиакатастрофе погибли 16 человек, шестерых пострадавших госпитализировали.