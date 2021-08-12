В России вертолет с туристами упал в озеро: на борту находилось 16 человек

В России на Камчатке упал вертолет Ми-8, на борту которого находилось 13 туристов, в том числе ребенок, и трое членов экипажа. Восемь человек выжили.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что борт рухнул в районе Кроноцкого заповедника.

ТАСС уточняет, что авиакатастрофа произошла в районе Кроноцкого озера. Предположительно, он рухнул в этот водоем.

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Есть информация, что восемь человек выжили, двое получили тяжелые травмы. Судьба других пока неизвестна.

Напомним, что в июле тоже на Камчатке разбился самолет Ан-26, на борту которого находилось 22 человека, в том числе ребенок и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаевской области разбился частный вертолет Ми-2. В авиакатастрофе тогда погибли два человека.