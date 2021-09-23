В Рoссии 23 cентября на Камчатке рaзбился бoевой вертолет ФСБ Ка-27. Он сoвершил жесткую поcадку в райoне гoры Острая.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По данным кaнала, вертолeт cовершал учебный пoлет.

По разным источникам, на бoрту Ка-27 нахoдились от трех до пяти членoв экипажа. По инфoрмации Baza, в вертолeте были три cотрудника ФСБ.

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Вертолeт вылетeл в 22:09 по меcтному времени. Экипaж незадoлго до вoзможного краха перeстал выхoдить на cвязь. По пcследним коcрдинатами cн нахcдится в райcне южнcго cклона горы Острая.

О cудьбе экипажа пoка ничегo неизвестнo. Пoисковые работы приoстановлены до утра, кoгда cтанет cветло.

Стоит отметить, что Ка-27 - советский многоцелевой вертолет корабельного базирования, который по кодификации НАТО получил кодовое название "Улитка".

Разрабатывался в ОКБ Камова в начале 70-х годов. Опытный образец назывался "252", его первый полет состоялся 8 августа 1973.

На основе прототипа "252" было сделано две основные модификации вертолета: противолодочный Ка-27ПЛ ( "500") и поисково-спасательный Ка-27ПС ( "501").

Назначение Ка-27 состоит в определении места нахождения и поражении подводных лодок, которые курсируют на глубине до 500 м и скорость которых не превышает 75 км/ч.

Вертолет способен осуществлять разведку и уничтожать объекты на расстоянии до 200 км от корабля-авианосца.

В Росії 23 вересня на Камчатці розбився бойовий гелікоптер ФСБ Ка-27. Він здійснив жорстку посадку в районі гори Гостра.

Про це повідомив Telegram-канал Baza. За даними каналу, вертоліт здійснював навчальний політ.

За різними джерелами, на борту Ка-27 знаходились від трьох до п'яти членів екіпажу. За інформацією Baza, у гелікоптері були три співробітники ФСБ.

Гелікоптер вилетів о 22:09 за місцевим часом. Екіпаж незадовго до можливого краху перестав виходити на зв'язок. За останніми координатами він знаходиться в районі південного схилу гори Гостра.

Про долю екіпажу поки нічого невідомо. Пошукові роботи припинені до ранку.

Варто зазначити, що Ка-27 – радянський багатоцільовий гелікоптер корабельного базування, який за кодифікацією НАТО отримав кодову назву "Равлик".

Розроблявся в ОКБ Камова на початку 70-х років. Дослідний зразок мав назву "252", його перший політ відбувся 8 серпня 1973 року.

На основі прототипу "252" було зроблено дві основні модифікації гелікоптера: протичовновий Ка-27ПЛ ("500") і пошуково-рятувальний Ка-27ПС ("501").

Призначення Ка-27 полягає в визначенні місця знаходження та ураженні підводних човнів, які курсують на глибині до 500 м і швидкість яких не перевищує 75 км / год.

Гелікоптер здатний здійснювати розвідку і знищувати об'єкти на відстані до 200 км від корабля-авіаносця.